Jonge wietdealer uit Kollumerzwaag verkocht ook aan kinderen

ma 01 november 2021 17.20 uur

LEEUWARDEN - Eigenlijk verkocht een inwoner van Kollumerzwaag (19) alleen maar wiet aan vrienden en bekenden om zijn eigen gebruik te bekostigen. Dat is ook dealen, en hij had ook aan minderjarigen verkocht, merkte politierechter Willem Sikkema maandag op.

Openhartig

Hennep, hasj en joints had de Kollumerzwaagster verkocht. Volgens de dagvaarding vanaf begin juli vorig jaar tot medio januari van dit jaar. Zelf was hij bij de politie openhartig geweest: hij had verklaard dat hij al in januari vorig jaar was begonnen, toen hij nog minderjarig was.

“Dat zijn kinderen waar u aan verkoopt”

Dat hij als meerderjarige ook aan minderjarigen had verkocht was de rechter minder over te spreken. Een van de 'klanten’ was in 2006 geboren, 14 jaar oud dus. Sikkema: “Dat zijn kinderen waar u het aan verkoopt”. De zaak kwam aan het rollen na een paar anonieme tips. Op 15 januari was de politie getuige van de overdracht van drugs en volgde een inval in de woning van de verdachte.

Gestopt met verkopen

Er werd iets meer dan 20 gram hennep aangetroffen, de verdachte had zelf verteld waar het lag. Op last van de burgemeester ging de woning op slot. “Moeten we u nou een drugsdealer noemen?”, vroeg Sikkema. De Kollumerzwaagster antwoordde dat hij nog wel zo nu en dan blowt, maar dat hij is gestopt met het verkopen van drugs.

iPhone gaat terug

Hij heeft werk en probeert er wat van te maken, dat waardeerde de rechter. “U probeert toch wat van uw leven te maken, dat is positief”. Op advies van de reclassering paste Sikkema het jeugdstrafrecht toe. De Kollumerzwaagster kreeg een werkstraf van 50 uur. Zijn telefoon, een iPhone 11, wilde hij graag terughebben. Dat mocht van de rechter.