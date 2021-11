Fietsster gewond bij aanrijding met automobiliste in Oosterwolde

ma 01 november 2021 17.06 uur

OOSTERWOLDE - Een fietsster is maandagmiddag gewond geraakt nadat ze in botsing kwam met een automobiliste. De aanrijding vond plaats op de kruising van de Stegingaweg met de Prandingaweg in Oosterwolde. De vermoedelijke oorzaak van het ongeval is een voorrangsfout.

De hulpdiensten werden om 16.25 uur gealarmeerd. De fietsster is gecontroleerd in de ambulance en met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De automobiliste kwam met de schrik vrij. De politie heeft het ongeval op papier gezet.