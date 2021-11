N361 week lang dicht: Schreiersbrug in de lucht

ma 01 november 2021 12.46 uur

DOKKUM - Sinds zondagavond is de Lauwersseewei (N361) bij Dokkum afgesloten voor het doorgaande verkeer. Automobilisten moeten helemaal via de stad omrijden omdat de gehele Schreiersbrug gestremd is. Dit geldt ook voor de parallelweg.

Maandag hing het brugdek in de lucht voor een inspectie. Vanwege het onderhoud en werkzaamheden is de Lauwersseewei de gehele week afgesloten tussen de rotonde met de Centrale As en de rotonde aan de noordoostzijde van Dokkum.

Combinatie van werk

Het beweegbare brugdek wordt deze week onderzocht. Met twee grote kranen is het brugdek opgelicht. Omdat de weg vanwege de inspectie toch is afgesloten, heeft de provincie Fryslân besloten om ook asfaltreparaties uit te voeren in de weg. Dit geldt ook voor werk aan het Súd Ie en het Bastion.

De wegafsluiting is van kracht tot maandag 8 november 6.00 uur.

