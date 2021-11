Huis van de maand: Bildwei 5 te Rottevalle

ma 01 november 2021 10.41 uur

ROTTEVALLE - Gelegen op een mooie locatie in het gezellige en sfeervolle dorp Rottevalle staat deze karakteristieke, vrijstaande woning aan de Bildwei 5 te koop! Met een aangebouwde stenen garage én een vrijstaande houten berging biedt dit object veel ruimte voor hobby en/of kantoorruimte.

Het geheel is gelegen op een perceel van 278 m2 en ligt op een mooie hoeklocatie van de straat.

Energiezuinig? Dat zeker! De woning is namelijk grotendeels voorzien van kunststofkozijnen met HR(++)beglazing, het dak is geïsoleerd én de muren zijn naderhand geïsoleerd.

Hoewel de woning nader gemoderniseerd dient te worden, is het gezien de mooie woonlocatie en de vele mogelijkheden zeker de moeite waard! Momenteel zijn er 2 zeer royale slaapkamers aanwezig op de 1e etage, maar met een kleine aanpassing is er met gemak een 3e en 4e slaapkamer te realiseren.

De indeling van de woning is als volgt:

Begane grond: Hal/entree; gerenoveerde toiletruimte met wandcloset en fontein; inbouwkast met witgoedaansluitingen; lichte L-vormige woonkamer in; ruime eetkeuken met diverse inbouwapparatuur; bijkeuken met bergingsruimte; bijkeuken/zijentree; aangebouwde stenen garage met elektrische garagedeur en een ruime houten berging.

1e etage:

Overloop; 2 ruime slaapkamers waarvan de ouderslaapkamer 16 m2; badkamer met wastafel, wastafelmeubel en een (inloop)douche.

2e etage:

Vlizozolder, te bereiken via een losse trap.

Rottevalle ligt op ca. 5 autominuten van Drachten en heeft een goede ontsluiting in de richting van Leeuwarden en de A7 (Groningen, Drachten en Heerenveen). Het is een prettige en rustige woonplaats met een jachthaven en het prachtige meer De Leijen. De omringende natuur biedt veel mogelijkheden om te wandelen, fietsen, zwemmen, varen en te kanoën.

Het energielabel is in aanvraag en betreft momenteel een voorlopig F-energielabel. Een voorlopig label heeft geen officiële status. Het is bedoeld als kennismaking met het energielabel. De kans is dus groot dat het energielabel een hoger label betreft dan getoond.

Wilt u een rondleiding door de Bildwei 5 te Rottevalle door een van onze makelaars? Neem dan nu contact met ons op voor het maken van een afspraak!

Klik hier voor meer informatie over deze woning.