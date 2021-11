Bestuurder ongeval Surhuizum reed onder invloed

ma 01 november 2021 09.14 uur

SURHUIZUM - De bestuurder, die zondagmiddag een ongeval veroorzaakte in Surhuizum, reed onder invloed. Dat heeft de politie maandag bekendgemaakt.

De 27-jarige man uit Surhuizum werd positief getest op het gebruik van drugs. Een bloedproef moet later duidelijk maken welke drugs en hoeveel hij had gebruikt.

Op It Noard in Surhuizum botste de bestuurder in de middag door onbekende oorzaak tegen een bloembak. De man raakte gewond bij de aanrijding, evenals twee 22-jarige inzittenden.