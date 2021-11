Drie gewonden bij eenzijdig ongeval in Surhuizum

zo 31 oktober 2021 16.44 uur

SURHUIZUM - Bij een eenzijdig ongeval op It Noard in Surhuizum zijn zondagmiddag drie personen gewond geraakt. De hulpdiensten werden om 16.22 uur gealarmeerd voor het ongeval.

De politie, drie ambulances en de traumahelikopter kwamen ter plaatse voor de eerste hulpverlening. Het Mobiel Medisch Team kon na aankomst vrij snel weer met de helikopter vertrekken omdat het letsel - relatief gezien - meeviel.

Het eenzijdige ongeval vond plaats op It Noard bij het binnenrijden van het dorp. Door onbekende oorzaak raakte de bestuurder uit Surhuizum - vlak voor een drempel - met zijn voertuig van de weg. De auto kwam daarna in botsing met een bloembak.

Alledrie inzittenden zijn per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De weg was - tijdens de afhandeling van het ongeval - door de politie afgesloten voor het doorgaande verkeer. Dat gold ook voor een deel van de C. Schuurmanwei. De politie (VOA) heeft een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval.

