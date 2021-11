Trekpleister ontruimd vanwege stank bij De Beren

zo 31 oktober 2021 13.23 uur

DRACHTEN - De Trekpleister aan de Marke in Drachten is zondag aan het begin van de middag ontruimd vanwege stankoverlast. De brandweer werd om 12.42 uur opgeroepen voor het incident.

De winkel is daarna voor de zekerheid ontruimd. De politie was al aanwezig voor een aanrijdinkje op de parkeerplaats.

Buren

Onderzoek van de brandweer leidde korte tijd later naar het achtergelegen pand van De Beren aan het Raadhuisplein. Door schoonmaakwerk in het nog te openen restaurant was er een flinke stankoverlast ontstaan in de Trekpleister. De brandweer heeft ventilatoren ingezet om de stank te verdrijven.

