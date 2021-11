Gezondere sportkantine met watertappunt bij VV Buitenpost

za 30 oktober 2021 16.55 uur

BUITENPOST - Wethouder Margreet Jonker reikte zaterdag het certificaat voor gezondere sportkantine uit aan VV Buitenpost. Ook werd het watertappunt officieel in gebruik genomen door de jeugd.

"Door de coronamaatregelen konden we de opening niet eerder doen. Maar nu is er weer volop activiteit op het sportcomplex," zegt wethouder Jonker. "En geweldig om te horen dat het watertappunt al vaak wordt gebruikt."

Fruit op de bar

Op de bar bij VV Buitenpost staat iedere zaterdag fruit wat de kinderen zo mogen pakken. Dit is het resultaat van een samenwerking met de COOP in Buitenpost. Ook zijn er gezonde alternatieven toegevoegd aan het assortiment van de zoetige en hartige snacks. Het idee van de gezondere kantine is dat in iedere productgroep minimaal één betere keuze aanwezig is, dat de betere keuzes meer in het zicht staan en dat water drinken wordt gestimuleerd.

Vierde gezonde sportkantine

VV Buitenpost is de vierde gezonde sportkantine die in Achtkarspelen is gerealiseerd. Eerder ontvingen ’t Fean ’58, zwembad De Kûpe en SV ASC’75 het certificaat. Met Team:Fit maakt een sportkantine of -accommodatie in een paar eenvoudige stappen het voedingsaanbod gezonder, zonder hiervoor omzet te hoeven inleveren.

