Kaarten 'theaterdiner' Slachtvisite bijna uitverkocht

za 30 oktober 2021 15.33 uur

BURGUM - De première moet nog plaatsvinden, maar de theatervoorstelling Slachtvisite in Burgum is nu al een succes te noemen. Van de 1425 beschikbare kaartjes zijn er inmiddels 1100 verkocht. Het diner en voorstelling wordt gehouden in De Molkfabryk in Burgum en de première is op 4 november.

Slachtvisite is 'beeldend theater' rondom de slager. Uniek is dat 10 Friese slagers meedoen aan de voorstelling. Elke keer laten twee slagers zien hoe je een varken uitbeent. Bezoekers die dit niet willen zien, vermaken zich ook goed om een andere manier. Op de plek zijn er ook animaties te zien die op de muren wordt geprojecteerd.

Polarisatie

De theatermakers willen juist de vegetariër en de vleeseter samenbrengen. Wat goed is of fout, dat mag iedereen zelf bedenken. De voorstelling laat zien hoe de vleesindustrie te werk gaat. Na de voorstelling is er nog gelegenheid om onder het genot van een hapje en drankje na te praten.

Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar. Dus mensen die dit willen meemaken, wees er snel bij.

