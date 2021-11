Strafexpeditie in Bakkeveen: 40 uur werkstraf

vr 29 oktober 2021 18.00 uur

LEEUWARDEN - Een Groninger (42) zou in de nacht van 26 oktober vorig jaar enorm tekeer zijn gegaan in en bij een woning in Bakkeveen. De man vernielde de twee auto's van de bewoner en een deel van de inboedel. Een 53-jarige Bakkevener had ook zijn steentje bijgedragen. Hij moest vrijdag voor de rechter verschijnen.

'Niet mals'

Eigenlijk moest de Groninger zich vrijdag ook voor de rechter verantwoorden, maar zijn advocaat had de stukken te laat gekregen. Zijn zaak wordt op een later tijdstip behandeld. De Bakkevener had beduidend minder schade veroorzaakt dan de Groninger. Toch was het volgens officier van justitie Tjerk Buma “niet mals” wat de mannen hadden aangericht. Ze waren allesbehalve nuchter.

Trap tegen auto

De twee waren 's middags op een adresje in Siegerswoude al begonnen met drinken, toen de Groninger later op de avond aangaf dat hij 'ergens’ naar toe wilde. "Ik wist niet wat de bedoeling was", zei de Bakkevener. Het ritje eindigde bij de woning in Bakkeveen. De Groninger zou alleen hebben gezegd dat de bewoner hem had 'bedonderd'. Bewakingscamera’s legden vast wat zich had afgespeeld: de Bakkevener gaf een trap tegen de achterkant van een personenauto, een Renault Clio, waarna de Groninger een fiets op de auto smeet.

Hark aangereikt

Vervolgens liep de Groninger naar een VW Transporter en gaf een ruk aan de buitenspiegel. De Bakkevener reikte op zijn beurt een hark aan waarmee de Groninger de VW-bus te lijf ging. “Dat kan ik me nog vaag herinneren”, zei de Bakkevener. De Groninger trapte ook nog de voordeur in en vernielde van alles in de woning. Daarna was de man nog met zijn auto tegen de andere auto’s gereden. Het gevolg was dat de VW-bus tegen de gevel rolde, die daardoor ontzet raakte.

Bewoners zochten veilig heenkomen

De bewoners, die al op bed lagen, hadden intussen een veilig heenkomen gezocht. Ze waren uit pure angst de woning via de achterdeur ontvlucht. De Bakkevener zou nog geprobeerd hebben de Groninger op andere gedachten te brengen. "Ik zei je moet stoppen, maar hij luisterde niet, hij ging maar door". Achteraf had hij enorm veel spijt dat hij zich had mee laten slepen. "Het ligt me als een steen op de maag". Buma eiste een werkstraf van 60 uur.

Geen noemenswaardig strafblad

De officier noemde het 'heel bijzonder' dat de Bakkevener, die geen noemenswaardig strafblad heeft, zich voor de strafexpeditie had geleend. "U hebt zich kennelijk onder de invloed van alcohol laten meeslepen", stelde Buma. Rechter Marlies Spooren maakte er een werkstraf van 40 uur van. Zij hield, meer dan de officier, rekening met de beperkte rol van de Bakkevener bij de vernielingen.