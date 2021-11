Fietsster ten val na aanrijding met auto in Kollum

vr 29 oktober 2021 17.29 uur

KOLLUM - Op de Tsjerk Hiddesstraat in Kollum is vrijdagmiddag een fietsster ten val gekomen nadat ze in botsing kwam met een auto.

Zowel een ambulance als de politie kwamen met spoed ter plaatse. Volgens omstanders had de auto de binnenbocht genomen en kon de fietsster de auto haar niet meer ontwijken.

De fietsster is door het ambulancepersoneel nagekeken maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De auto en de fiets raakten licht beschadigd.