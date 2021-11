Fietsster gewond na aanrijding met auto

vr 29 oktober 2021 16.43 uur

RYPTSJERK - Een fietsster is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Ryptsjerk. Het ongeval vond even voor 16.00 uur plaats op de Binnendijk.

Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse voor de eerset hulpverlening. De vrouw raakte bij het ongeval gewond en ze is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde op de kruising met de Heermawei. De automobilist wilde links afslaan naar de Binnendijk en kwam op de kruising in aanrijding met de fietsster. Zij kwam op dat moment vanuit noordelijke richting aangefietst.