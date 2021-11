Man (38) zet 15-jarig meisje aan tot prostitutie: 20 maanden cel

vr 29 oktober 2021 14.05 uur

LEEUWARDEN - Een 38-jarige inwoner van Alkmaar die een 15-jarig meisje uit Drachten heeft aangezet tot prostitutie is door de rechtbank veroordeeld tot 20 maanden cel plus 10 maanden voorwaardelijk. De Alkmaarder had zich voorgedaan als de 21-jarige studente Ilona die bijverdiende als prostituee en het meisje aangespoord om ook de prostitutie in te gaan.

De eerste seksadvertentie

De Alkmaarder maakte de eerste seksadvertentie voor het meisje en zei welke prijs ze aan haar 'klanten’ moest vragen. Ze deed vervolgens verslag aan de man van haar seksafspraken. De Alkmaarder had met talloze andere contacten seksueel getinte gesprekken, vijf van die gesprekspartners waren minderjarig. Van veel van zijn contacten kreeg hij erotische foto’s toegestuurd. Hij heeft zich daarmee ook schuldig gemaakt aan het bezit van kinderporno.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Vanwege psychiatrische stoornissen, een autisme spectrums stoornis en parafilie, is de man verminderd toerekeningsvatbaar. Hij is volgens de rechtbank voorbijgegaan aan de belangen van de slachtoffers en heeft uitsluitend gehandeld ter bevrediging van zijn eigen lustgevoelens. Door zijn toedoen is het meisje uit Drachten in de illegale prostitutie beland, stelt de rechtbank. Hij moet haar 5000 euro smartengeld betalen.

Cel- en werkstraffen voor 'klanten’

Het meisje kwam later onder hoede van twee 22-jarige mannen uit Burgum en Hurdegaryp. De Burgumer maakte seksadvertenties voor haar en had meermaals seks met het meisje. Hij kreeg in juli van dit jaar 10 maanden cel plus 8 maanden voorwaardelijk.

De Burgumer had het meisje eenmaal naar een afspraak gereden. Hij kreeg 79 dagen cel. Zeven mannen die seks met het meisje hadden kregen gevangenisstraffen van drie en zes maanden en werkstraffen. Een van de mannen had het meisje gechanteerd.