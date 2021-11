Fietser ten val na aanrijding met auto op N355

vr 29 oktober 2021 14.00 uur

BURUM - Een fietsster is vrijdagmiddag ten val gekomen nadat ze in botsing kwam met een auto. Het ongeval vond plaats op de N355 tussen Buitenpost en Burum. De vrouw stak over bij de oversteekplaats met de Hesseweg en kwam toen in botsing met een auto.

De spiegel van de auto brak af en de vrouw kwam ten val. Een ambulance is ter plaatse gekomen maar de vrouw raakte niet gewond.

