Broekjes van voetbaldames zijn terecht

do 28 oktober 2021 15.36 uur

BURGUM - De gestolen voetbalbroekjes van de voetbaldames van ZV De Herauten zijn terecht. De broekjes zijn voor de voordeur gelegd, bijgevoegd met cadeaus en een gedicht.

In het fotonieuws (zie onderaan) kunt u een grote foto zien en het gedicht lezen.

De diefstal van de voetbalbroekjes hield de gemoederen de afgelopen 24 uur flink bezig. Alleen het bericht op deze site werd in 12 uur tijd meer dan 20.000 keer gelezen (unieke lezers). Nadat de voetbalsters een ludieke foto op Facebook hadden gezet, ging het verhaal snel de ronde.

Trap

De rode broekjes waren verdwenen vanaf de waslijn op het platte dak van de woning van één van de speelsters. Ze hingen daar te drogen. In de brief laat de dief weten dat hij niet via de schutting is geklommen maar gewoon een trap heeft gebruikt om op het platte dak te komen.

FOTONIEUWS