Zo'n 400 huishoudens getroffen door stroomstoring

do 28 oktober 2021 14.28 uur

KOLLUM - Zo'n vierhonderd huishoudens kwamen donderdagmiddag zonder spanning op het net te zitten. Het gaat om de plaatsen Ee, Engwierum, Kollum en Kollumerpomp. Dit zijn de postcodes 9131, 9132, 9291, en 9293.

De oorzaak van de storing is bij Liander onbekend. De verwachting is dat het probleem in de loop van de middag opgelost wordt. De onderstaande straten zouden getroffen zijn:

Achterwei

Bakkersreed

Bernhardstrjitte

Branbuorren

Butendykswei

De Buorren

De Dobbe

De Skeperij

Dodingawei

Dokter Ruinenstrjitte

Dowemattereed

Dwarsryd

Fivershof

Hege Loane

It Roster

Jumaweg

Lytse Loane

Lytse Wei

Omgong

Phaesmaweg

Soensterdijk

Stienfeksterwei

Sudskoalle

Sylsterryd

Sylsterwei

Torpsterryd

Tsjerkepaad

Uniastrjitte

Willem Loreweg

Wouddijk