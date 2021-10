Drie dorpen samen in actie tegen te hard rijden

wo 27 oktober 2021 15.39 uur

OPEINDE - Er wordt te hard gereden in Oudega, Nijega en Opeinde. Daarom werd er woensdag actie gevoerd. In Oudega plaatsten buurtbewoners op de Gariperwei een tijdelijke verkeersdrempel en een matrixbord. Het bord wees automobilisten erop dat je hier echt niet harder dan 30 km per uur mag rijden.

In Opeinde controleerden leerlingen van basisschool De Leister Igge de gereden snelheden op de Kommisjewei. Ze werden daarbij geholpen door Veilig Verkeer Nederland en een verkeershandhavingsteam van de politie.

440 euro boete

Eén automobilist maakte het veel te bont. Hij reed met 63 km/u door de 30 km zone. Voor deze bestuurder was er geen coulance. De man werd staande gehouden en hij kreeg een bon van 440 euro. Andere automobilisten hadden meer geluk en moesten het doen met een kort gesprekje.

Plan van aanpak

Op veel plekken rondom de dorpen zijn gevaarlijke wegen te vinden. Dat bleek uit een enquête die onlangs werd uitgevoerd. Er is vervolgens een plan opgesteld om de belangrijkste knelpunten in kaart te brengen. Ook zijn er gelijk mogelijke oplossingen bedacht zodat de gemeente Smallingerland er wat mee kan gaan doen.

Klik hier voor het plan van aanpak (PDF)

