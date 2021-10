Tractor klapt om, boer komt met schrik vrij

wo 27 oktober 2021 14.12 uur

DE TIKE - Een tractor met aanhangwagen is woensdagmiddag omgekiept op de Susterwei in De Tike. De boer had de wagen halfvol geladen met paardenmest. Hij had vanwege het gewicht van de combinatie al snelheid gemaakt om door de tunnel te komen.

Op een zeker moment moest er geschakeld worden bij het het steile gedeelte omhoog. Op dat moment kwam de voorkant van de tractor omhoog en kantelde deze. De boer kwam uiteindelijk met de schrik vrij. Ook de tractor raakte niet erg beschadigd door het ongeval.

Om 13.43 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd voor het ongeval. Meerdere eenheden van de politie en een ambulance kwamen ter plaatse. Al snel werd duidelijk dat de bestuurder niet gewond was geraakt.

Uiteindelijk kon met wat 'zwaarder geschut' de tractor weer op alle vier wielen gezet worden.

