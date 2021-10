Smallingerland stapt in datacoöperatie Fryslân

wo 27 oktober 2021 12.19 uur

DRACHTEN - Smallingerland stapt in de coöperatie DataFryslân, die met gegevens van internet en andere bronnen een helpende hand kan bieden bij het bepalen van beleid. De twee jaar jonge club heeft bijvoorbeeld al eens uitgevogeld dat veel zzp’ers onvoldoende gebruik maken van bestaande subsidieregelingen. Ook hebben ze aan de hand van hotelboekingen op websites als Tripadvisor en Airbnb uitgevist dat veel meer gasten in de gemeente Súdwest-Fryslân overnachtten dan aan toeristenheffing werd binnen gehengeld. Dat scheelde 100.000 euro aan inkomsten. Met het vergelijken van de meest uiteenlopende gegevens kunnen gemeenten vervolgens hun beleid aanpassen.

Projectleider Edwin Elferink van DataFryslân kwam dinsdagavond tijdens de Ronde Tafel van de gemeente Smallingerland met voorbeelden van projecten. De club draait al sinds 2019, maar de werkzaamheden worden nu in een coöperatie geformaliseerd. Voor de uitvoering van de onderzoeken is geld nodig.

De deelnemende gemeenten, provincie en andere organisaties gaven de afgelopen twee jaar incidenteel financiële bijdragen. Met de oprichting van de nieuwe coöperatie, waar alle Friese gemeenten en ook andere partijen lid van kunnen worden, wordt de bijdragen structureel. Jaarlijks draagt Smallingerland straks 56.000 euro bij.

Vanuit de gemeenteraad kwamen verschillende vragen over het gebruik en met name mogelijke misbruik van de verzamelde data. Propjectleider Elferink vertelde dat DataFryslân alleen openbare gegevens, zoals die van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), gebruikt. Mocht de coöperatie op een gegeven moment wel zelf data gaan verzamelen, dan worden die volgens de normen van het CBS behandeld verwerkt. De coöperatieleden bepalen ook wie de cijfers eventueel mag inzien of gebruiken.