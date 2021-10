Fietser gewond bij aanrijding

di 26 oktober 2021 20.48 uur

DRACHTSTERCOMPAGNIE - Op de Pream in Drachtstercompagnie werd dinsdagavond een fietser aangereden door een auto. De fietser kwam ten val en is later per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie en een ambulance kwamen ter plaatse om hulp te verlenen.