Besmettingen stijgen verder door versoepelingen en herfstweer

vr 22 oktober 2021 15.10 uur

LEEUWARDEN - Voor de tweede week op rij is in Friesland het aantal positieve coronatests toegenomen. De GGD maakte bekend dat er afgelopen week 1115 besmettingen waren ten opzichte van 778 een week eerder. Dit is het hoogste aantal sinds 22 juli. Volgens de GGD komt dit door de versoepelingen van 25 september en het koude herfstweer, waardoor mensen elkaar meer binnen ontmoeten.

Besmettingen in alle leeftijdsgroepen

Voorheen waren het voornamelijk jongeren die besmet raakten. Momenteel vinden de besmettingen plaats in alle leeftijdsgroepen, ook onder gevaccineerden. Toch meldt de GGD dat een gevaccineerde 75-plusser minder kans heeft door corona op de ic te belanden dan een ongevaccineerde tussen de 12 en 50 jaar. Uit cijfers van de ziekenhuizen blijkt ook dat van de mensen die op de intensive care belanden 80 procent niet ingeënt is, terwijl ongevaccineerden slechts 20 procent van de bevolking uitmaken.

Meer vaccinaties

Wel werden er voor het eerst in vijf week meer vaccinaties gezet. Waren dat er vorige week nog 3089, deze week werd er 3913 maal geprikt. Van alle 570.000 Friezen van boven de twaalf jaar is bijna 78 procent nu volledig gevaccineerd. Daarnaast hebben 500 Friezen met een slecht afweersysteem een derde prik gehad.

Noordoosthoek relatief meeste besmettingen

In de noordoosthoek van Friesland blijft het aantal nieuwe besmettingen naar verhouding het hoogst. Noardeast-Fryslân, Waadhoeke en Tytsjerksteradiel hadden nog niet eerder zo veel besmettingen in een week. Dit resulteerde onder meer in het aflasten van de wedstrijd van het eerste team van V.V. Kollum aanstaande zaterdag.