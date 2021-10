Twee auto's met schade na klapband van vrachtwagen

vr 22 oktober 2021 02.20 uur

TERWISPEL - Door een klapband van een vrachtwagen zijn donderdagavond op de A7 twee auto's beschadigd geraakt. Eén van de twee bestuurders kon zelfstandig zijn weg vervolgen, de andere auto was dermate beschadigd geraakt dat deze mee moest met de berger. Niemand raakte bij het ongeval gewond.

De vrachtwagen was net vol geladen in Hoogkerk en de chauffeur reed in de richting van Heerenveen over de A7 toen hij een knal hoorde. Dit gebeurde tussen Beetsterzwaag en Tijnje, net voor het viaduct. Na een melding op zijn dashboard is hij vervolgens gestopt bij tankstation De Vonken.

Brokstukken

Door deze klapband kwamen delen van de band en het spatbord op de rijbaan terecht. Twee auto's die achter de vrachtwagen reden, raakten door de brokstukken beschadigd. Ook beide automobilisten zijn bij het tankstation van de weg afgegaan om de schade te bekijken.

Het is niet bekend hoe de vrachtwagenband kon klappen.

