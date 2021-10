Schoenendief (23) gepakt in Burgum

wo 20 oktober 2021 18.50 uur

BURGUM - Een 23-jarige schoenendief is woensdag door de politie in de kraag gevat in zijn woonplaats Burgum. De verdachte had samen met nog iemand de Scapino aan de Markt in Burgum bezocht. Op een zeker moment gingen ze er rennend vandoor met een set K-Swiss schoenen.

Het winkelpersoneel belde na de diefstal gelijk de politie en agenten waren razendsnel ter plaatse. Er werd ook een Burgernet-actie op touw gezet waarbij deelnemers werden gevraagd uit te kijken naar twee verdachten.

Aanhouding

Korte tijd later wist de politie één verdachte, afkomstig uit Burgum, in de kraag te vatten. Er is een onderzoek ingesteld en er is aangifte opgenomen.

De politie liet vrijdag weten dat de tweede dief nog niet is aangehouden. Het onderzoek is in volle gang.