Auto-ambulance in de sloot bij WÃ¢lterswÃ¢ld

Auto-ambulance in de sloot bij Wâlterswâld

wo 20 oktober 2021 16.34 uur

WâLTERSWâLD - Een auto-ambulance belandde dinsdagmiddag in de sloot langs de Miedloane bij Wâlterswâld. De oorzaak van het ongeval is onbekend.

De politie is ter plaatse gekomen. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. Het ongeval vond omstreeks 14.00 uur plaats. Een berger is later ter plaatse gekomen om het voertuig uit de sloot te takelen.