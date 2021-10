Slachtvisite: theatershow met pop-up restaurant

wo 20 oktober 2021 15.50 uur

BURGUM - De voorbereidingen zijn al weken in volle gang. Vanaf 29 oktober gaat de theatervoorstelling Slachtvisite in première in De Molkfabryk in Burgum. Friese slagers verzorgen om beurt een vijfgangen-diner waardoor de bezoekers op reis gaan door de geschiedenis van de voedselindustrie.

Het varken, hét ultieme kringloopdier, speelt de hoofdrol maar ook aan vegetariërs is gedacht. Bovendien zie je tijdens de voorstelling geen beelden van de slacht zelf.

Slager speelt hoofdrol

De voorstelling maakt gebruik van projecties, animaties en beelden waarin actrice Gonca Karasu het publiek laat zien hoe onze vleesconsumptie is ontstaan en schetst zij een visie op de toekomst. In het midden van de speelvloer: een slager die een half varken uitbeent. Muziek, tekstfragmenten en stevige beats door de koptelefoon. Kortom: Slachtvisite mag niet worden gemist.

Onderzoek

Slachtvisite is een idee van artistiek directeur van Peergroup Dirk Bruinsma. De voorstelling vertaalt de werkwijze van Peergroup, waarbij het onderzoek centraal staat. De voorstelling is het resultaat van maandenlang bevragen van experts en (ervarings)-deskundigen.

Samen met schrijver Rik van den Bos bezocht Bruinsma varkenshouders, boeren, slachthuizen en ambachtelijke slagers. Tien van deze slagers wist hij te bewegen hun medewerking aan de voorstelling te verlenen. Zij stelden ook het menu voor het diner samen.

Geen oproep

"Slachtvisite is nadrukkelijk niet een oproep om te stoppen met het eten van vlees", aldus Bruinsma. "Wij zijn geen theatergroep van het opgeheven vingertje, maar willen met deze voorstelling de nu onoverzichtelijke en niet-transparante voedselkringloop inzichtelijk maken." Niet dat de lat laag wordt gelegd; idealen en ambities worden wel degelijk luidkeels uitgesproken, schrijver Van den Bos spreekt zelfs over een te ontketenen voedselrevolutie.

"Waarom niet?" vraagt Bruinsma. "Ik denk dat het voor iedereen duidelijk is dat het zo niet verder kan. Maar je verdiepen in de herkomst en de samenstelling van het voedsel dat je in de schappen van een supermarkt vindt, is nogal een opgave geworden. In Slachtvisite doen wij dit voor ons publiek. We creëren zo ruimte om over ons voedsel en de wereld die achter ons vlees schuilgaat in gesprek te gaan. Zodat ze op zijn minst kunnen overwegen om deel uit gaan maken van een kleine, lokale duurzame voedselkringloop. Weet wat je eet, dat idee."

Deelnemende slagers uit regio:

Horst Arzig en Jitta de Haan (Damwâld)

Jouke Klijn (Burgum)

Libbe Dijkstra, Klaas Theo Smit, Eelkje Vlaanderen (Ternaard)

Gerk Biesma (Opeinde)

Folkert Beetstra (Burgum)

Slachtvisite speelt van 26 oktober tot 27 november in de Molkfabryk in Burgum (Fr.). De kaartverkoop start 22 september via peergroup.nl.

Kosten slechts 45 euro inclusief 5-gangen diner.

