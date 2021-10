Groene Bon: 'laagdrempelig maar fraudegevoelig'

wo 20 oktober 2021 13.50 uur

DRACHTEN - De Groene Bon, een cheque van 75 euro voor duurzame producten, kon door iedereen (ook als je buiten de gemeente woont) worden aangevraagd. De gemeente Smallingerland deelt de cheques momenteel online uit aan haar inwoners.

Na het invullen van een willekeurig adres in de gemeente heb je na enkele minuten een cheque van 75 euro in de mailbox. Deze cheque (streepjescode) moet vervolgens ingeleverd worden bij één van de bouwmarkten in Drachten.

WâldNet deed deze maand een proef op het adres van het gemeentehuis en ontving direct per e-mail een cheque die succesvol ingeleverd kon worden. Uiteraard heeft deze site de cheque niet verzilverd.

Fraudegevoeligheid

Smallingerland laat in een reactie weten dat zij op de hoogte is van de fraudegevoeligheid van het systeem. "We zijn ons ervan bewust dat je als inwoner een bon kan aanvragen door een geldend adres in te vullen uit de gemeente en dat dit ook het adres van je buurman kan zijn."

Het systeem controleert alleen op de aanwezigheid van een e-mail adres en een geldend (nog niet gebruikt) adres in de gemeente. De ontvangen Groene Bon (streepjescode) kan verder maar één keer worden uitgegeven.

Personele controle

Ook vestigt de gemeente hoop op handmatige controles: "Als fraude er met deze controlefactoren niet uit wordt gehaald, dan is er altijd nog de personele controle die achteraf plaatsvindt." Hoe goed deze controle is, blijft onduidelijk. WâldNet vroeg op 8 oktober de cheque aan en deze kon op 19 oktober nog altijd ingeleverd worden.

Gouden middenweg

"Bij de Groene Bon is er bewust voor gekozen om met een laagdrempelig en klantvriendelijk systeem te werken; een simpele aanmelding zonder extra controles bij de bouwmarkten etc. Wij vertrouwen onze inwoners en gaan er vanuit dat zij hun medebewoners niet de kans op een Groene Bon willen ontnemen. Het is constant zoeken naar een gouden middenweg." zo laat de gemeente verder in een reactie weten.

Geen extra maatregelen

Er zullen geen extra maatregelen worden toegepast. Wel worden meldingen van fraude serieus genomen. "Mochten inwoners een bon willen aanvragen, maar hun adres blijkt al gebruikt, dan kunnen zij dit melden bij de gemeente. Bij fraude zal de uitgegeven bon worden geblokkeerd en krijgen de inwoners een nieuwe bon opgestuurd."

450.000 euro

In totaal heeft de gemeente Smallingerland 6000 groene bonnen klaar staan. Het gaat om een waarde van 450.000 euro. De gemeente liet woensdag deze site weten dat er op dit moment 4227 bonnen zijn aangevraagd, waarvan er 253 daadwerkelijk zijn uitgegeven in een van de deelnemende bouwmarkten. De Groene Bon is speciaal bedoeld om 'groene producten' te kunnen kopen zoals bijvoorbeeld ledlampen of een slimme thermostaat.

Aanvraag op adres gemeentehuis

Dat WâldNet een Groene Bon kon aanvragen op het adres van het gemeentehuis was fout. "Wij hebben de vraag neergelegd bij de Groene Bon. Daaruit is naar voren gekomen dat het aangeleverde adressenbestand niet is geüpload in het systeem waardoor de bonnen konden worden aangevraagd op bijvoorbeeld het adres van het gemeentehuis. Deze bestanden worden alsnog geüpload." aldus Smallingerland.

Groenebon.nl

De afhandeling van de aanvragen via groenebon.nl werd door de gemeente uitbesteed aan het bedrijf Wemaron. Dit bedrijf is ook verantwoordelijk voor de controles. De kosten hiervoor: 14.500 euro ex btw (voor uitvoering, verwerking aanvragen en controles).