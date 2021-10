Ameland waarschuwt mensen om auto te verplaatsen

di 19 oktober 2021 19.21 uur

NES (AMELAND) - Bezoekers aan Ameland worden gewaarschuwd. Vanwege de verwachte hoogwaterstanden kunnen parkeerterreinen donderdag onder water lopen. Het gaat dan ten eerste om het parkeerterrein P1 in Holwerd. Ten tweede kan de veerdam op Nes (Ameland) ook onder water lopen.

Het lage gedeelte van het parkeerterrein loopt waarschijnlijk onder water. Automobilisten worden opgeroepen om de auto te verplaatsen naar P2. Dit parkeerterrein ligt binnendijks. Veerdienst Wagenborg probeert auto-eigenaren te bereiken zodat de auto tijdig wordt verplaatst.

De gemeente Ameland heeft op Facebook ook een waarschuwing geplaatst: "Aanstaande donderdag 21 oktober wordt dermate hoogwater verwacht dat de veerdam in Nes (deels) onder kan lopen. Rond 10.30 uur is de verwachte waterstand circa 2.23 m +NAP en om 23.20 uur 2.34 m + NAP. Het is raadzaam uw auto of fiets niet te parkeren op de veerdam ten tijde van hoogwater."