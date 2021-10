240 uur werkstraf voor wietplantage in Harkema

di 19 oktober 2021 14.55 uur

LEEUWARDEN - Een 33-jarige inwoner van Kootstertille is dinsdag veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke werkstraf van zes maanden. In een loods die de Tilster onderverhuurde werd in 2019 een grote wietplantage aangetroffen.

Ruim 3700 wietplanten

In juni 2019 trof de politie in de loods aan de Reitsmastrjitte in Harkema meer dan 3700 wietplanten aan. De Tilster was de huurder van de loods. Twee weken geleden zei hij op de zitting dat hij de loods had onderverhuurd en niet wist dat er hennep werd geteeld. Volgens de rechtbank moet de man hebben geweten wat er in de loods gebeurde.

Veroordeeld voor medeplegen van hennepteelt

De Tilster had geen leidende rol, concludeerde de rechtbank. “Maar hij was wel onderdeel van een grotere organisatie”. De man werd veroordeeld voor het medeplegen van hennepteelt. Het Openbaar Ministerie (OM) had negen maanden cel geëist. Mede vanwege de ouderdom van de zaak en het blanco strafblad van de verdachte vond de rechtbank het niet opportuun om hem nog naar de gevangenis te sturen. Hij werd vrijgesproken van de diefstal van stroom.

Attributen voor hennepkwekerij

Zijn vader (56) moet een boete van 1000 euro betalen. De man had valse briefjes van 50 in zijn bezit en in de schuur bij zijn woning werden twee ruimtes aangetroffen met attributen voor een hennepkwekerij, zoals een luchtslang, koolstoffilters, plantenpotten en een droognet.

Valse bankbiljetten

Volgens de rechtbank konden de spullen nog steeds worden gebruikt om wiet te telen en is het bezit ervan strafbaar. Het is de rechtbank niet gebleken dat de vader de spullen weg heeft willen doen of onklaar had willen maken. Dat gold ook voor de valse bankbiljetten. Het OM wilde ook ruim 264.000 euro van de 33-jarige verdachte 'plukken’, volgens de officier van justitie de opbrengst van de verkoop van één oogst. De rechtbank wees de vordering af.