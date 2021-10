Echtpaar Van Keimpema-Huisman viert briljanten huwelijk

di 19 oktober 2021 13.11 uur

BURGUM - Op dinsdag 19 oktober is het 65 jaar geleden dat Arjan van Keimpema en Rinskje Huisman in het huwelijksbootje stapten. Burgemeester Jeroen Gebben bracht het echtpaar een bezoek om ze te feliciteren met dit bijzondere jubileum.

Arjan van Keimpema werd 86 jaar geleden geboren in Oudega (SM). Rinskje Huisman zag het levenslicht in Boornbergum, 85 jaar geleden. Het stel leerde elkaar kennen op de kermis in Beetsterzwaag. Na hun trouwen ging het echtpaar in het ouderlijk huis wonen van de heer Van Keimpema in Oudega.

Later werd het schildersbedrijf Van Keimpema zijn vader overgenomen en gingen ze bij het bedrijf wonen. Het echtpaar kreeg drie dochters en de familie is inmiddels uitgebreid met zeven kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.

De heer Van Keimpema was eigenaar en schilder bij Schildersbedrijf Van Keimpema in Oudega. Daarnaast was hij 45 jaar bode bij de plaatselijke begrafenisvereniging en koster van de Gereformeerde kerk in Oudega. Hier was hij ook 25 jaar organist.

Mevrouw werkte eerst in de winkel het schildersbedrijf. Later nam ze de zorg van de kinderen en de huishouding voor haar rekening. Ook hielp ze haar man bij zijn werkzaamheden als bode.

De heer Van Keimpema mag graag orgelspelen. Mevrouw Van Keimpema haakt en breit graag. Anderhalf jaar geleden is het echtpaar vanwege gezondheidsproblemen verhuisd naar Burgum. Hier wonen ze nog zelfstandig en krijgen ze hulp van de thuiszorg. Het 65-jarig huwelijk wordt gevierd met familie.

