Rechter: 'Als u de wind om uw piemel wilt voelen, dan zoekt u toch een rustige plek op?'

di 19 oktober 2021 12.30 uur

LEEUWARDEN - Al rijdend op zijn scooter zou een 49-jarige Drachtster eind vorig jaar tot drie keer toe zijn geslachtsdeel hebben getoond aan meisjes van 9 en 10 jaar oud. Bij de rechtbank ontkende de man niet dat hij zijn gulp open had, er zou alleen niets seksueels achter zitten.

Piemel hing uit de broek

Eind oktober en begin november hadden vier meisjes de Drachtster zien rijden op zijn scooter, met de gulp open terwijl het geslachtsdeel zichtbaar was. Hij zou ook heen en weer gaande bewegingen met zijn hand hebben gemaakt. Eenmaal had hij twee meisjes aangesproken die een hond uitlieten. De meisjes zagen dat de piemel van de man uit de broek hing.

Geen seksuele component

Ze onthielden het kenteken van de scooter en zo kwam de politie bij de verdachte terecht.

Die ontkende niet dat hij met de de gulp open en de broek los op de scooter had gezeten, maar er zou geen seksuele component bij hebben gezeten. Hij zou zijn hand over de gulp hebben gehouden. Het ging hem vooral om wat hij het “bevrijdende gevoel” noemde. “Het is gewoon heerlijk, als het warm is en dan even geen broek aan. Ik vergelijk het met het naaktstrand, even een ander gevoel, even wat frisser en geen warmte”, zei de verdachte.

Seksspeeltje in binnenzak

Waarom hij dat dan niet op een meer afgelegen locatie deed, vroeg voorzitter Marc Brinksma zich af. “Als u de wind om uw piemel wilt voelen, dan is het toch logisch dat u een rustige plek op zoekt. U lijkt niet de rust op te zoeken, u lijkt jonge meisjes op te zoeken”. De man bleek ook een seksspeeltje in zijn binnenzak te hebben, een soort hulpmiddel om te masturberen. Daardoor leek het erop dat er meer op de achtergrond speelde, vond Brinksma.

Gemiddelde temperatuur

“U hebt een seksspeeltje onder handbereik, dat duidt er toch wel op dat er iets seksueels speelt?”. Officier van justitie Eelco Jepkema had ook zijn twijfels bij de uitleg van de verdachte. Jepkema had op de site van het KNMI gekeken wat eind oktober, begin november de gemiddelde temperatuur was. Het was bepaald niet warm, concludeerde de officier. “Op 28 oktober was het op de vliegbasis Leeuwarden maximaal 12,3 graden”. Volgens de verdachte klopte dat niet. “Met koud weer doe ik dit absoluut niet”. Jepkema: “Ik denk dat ik meer vertrouw op de KNMI dan op uw waarneming”.

Stoornis met ontwijkende en narcistische trekken

De man is inmiddels gestopt met het met de broek los rijden op de scooter, hij zag dat de meisjes van hem schrokken. “Ik dacht, dit moet niet weer”. Hij is niet eerder voor iets soortgelijks met Justitie in aanraking geweest, hij is een zogeheten first offender. Uit psychologisch onderzoek is niet er gebleken dat hij lijdt aan pedofilie of exhibitionisme. Wel is volgens een psycholoog sprake van een stoornis met ontwijkende en narcistische trekken. De Drachtster staat open voor een behandeling.

Contact met minderjarigen vermijden

Voor de officier was het vooral belangrijk dat hij goed weet dat wat hij heeft gedaan niet door de beugel kan. Jepkema eiste een grotendeels voorwaardelijke gevangenisstraf: 120 dagen waarvan 107 voorwaardelijk. Het onvoorwaardelijke deel is gelijk aan het voorarrest. De officier wil dat de Drachtster zich laat behandelen, hij moet zich bij de reclassering melden en de rechtbank zou hem moeten verplichten om het contact met minderjarigen te vermijden.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.