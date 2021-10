Biljartclub Buitenpost ontvangt cheque van kaartclub

ma 18 oktober 2021 20.30 uur

BUITENPOST - Het bestuur van Biljartclub Buitenpost werd zaterdag verrast met een cheque. De kaartclub vanuit de Fonteinkerk uit Buitenpost had geld verzameld om te doneren aan de door inbraak getroffen biljartclub.

Schade door inbraak

Op zaterdag 9 oktober werd door een van de vrijwilligers ontdekt dat er was ingebroken in het nieuwe onderkomen van de club. De schade betrof zo'n 1500 euro. Dit werd niet gedekt door de verzekering omdat het pand nog in aanbouw was.

Kaarten voor het goede doel

De kaartclub speelt iedere maand voor een ander goed doel. Deelnemers die een kaartje willen komen leggen betalen daarvoor een bedrag. Van dit bedrag wordt een prijsje gekocht en de rest wordt gedoneerd. Dhr. Teun Van der Vaart mocht namens de kaartclub een cheque van maar liefst € 750,- overhandigen aan voorzitter Jan Groeneweg.