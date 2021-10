Vrouw steelt twee flessen wijn: voorwaardelijke boete

ma 18 oktober 2021 13.40 uur

LEEUWARDEN - De diefstal van twee flessen anderhalve literflessen wijn leverde een inwoonster van Drachten maandag een voorwaardelijke geldboete op. De vrouw was zelf niet aanwezig op de zitting van de politierechter, zij zit momenteel een straf uit.

Pinpas vergeten

Ze was op 23 maart bij de Poiesz aan de Oudeweg in Drachten. Ze had de flessen wijn in de schoudertas gedaan en een paar flessen frisdrank in de winkelkar gelegd. Bij de kassa zei ze dat ze haar pinpas was vergeten en ze wilde doorlopen. Het winkelpersoneel hield de Drachtster tegen, waarschuwde de politie en nam haar mee naar de kantine.

Gewicht van twee flessen moeten voelen

De vrouw beweerde dat ze even wilde kijken of de flessen in haar tas pasten. Eenmaal bij de kassa zou ze zijn vergeten dat de flessen nog in de tas zaten. Een ongeloofwaardig verhaal vond de rechter. De vrouw had het gewicht van twee flessen van anderhalve liter wel moeten voelen. Ze bleek bovendien wel een pas bij zich te hebben.

Verslaafd aan alcohol

De vrouw is in behandeling bij de verslavingszorg, ze is verslaafd aan alcohol. In juni 2019 kreeg ze nog een gevangenisstraf van vijf maanden omdat ze iemand met een mes en een koekenpan had aangevallen.

In hoger beroep kreeg ze daarvoor op 7 mei vier maanden cel plus twee maanden voorwaardelijk. De diefstal had met die zaak mee gekund en daar moest de rechter rekening mee houden bij de strafmaat.