Succesvol 'open podium' voor (nieuw) talent in Dokkum

ma 18 oktober 2021 11.28 uur

DOKKUM - Bij De Groen in Dokkum vond zondag de tweede SprinG plaats. Dit is een 'open podium' voor alle podiumkunsten en er was weer een divers programma.

Famke Adema had gitarist Terry Tjeerdsma meegenomen. Met zijn subtiele begeleiding en haar zuivere stem wisten zij een mooie openingsact neer te zetten. Hun vertolking van 'Het Dorp' en 'Brabant' paste prima bij het thema 'Stad en Platteland'. Daarna was het de beurt aan de jeugdtoneelgroep 16+ van De Pionier Theater creaties. Zes actrices brachten in korte scenes de problemen en dagelijkse beslommeringen van de jeugd in beeld. De monologen en dialogen waren zeer realistisch en kwamen recht uit het hart

Nadat Martin Korthuis zijn lied over Schiermonnikoog had gespeeld, droeg hij voor uit zijn boek welke volgend jaar gepubliceerd wordt. Het boek draagt de titel 'Van psalmen en gezangen naar goddeloze liedjes' en beschrijft zijn muzikale loopbaan en ervaringen. Martin sloot zijn bijdrage af met een nummer van Neil Young.

Na de pauze was het de beurt aan Flesh & Bone. De twee Groningers Freddy Snip en Jelle Rademaker brachten covers als 'Working Class Hero' en 'Pink Ribbon'. Bij het nummer 'Sweet Caroline' deed het publiek enthousiast mee. De ervaren bassist Jelle legde een goede basis neer. Hier kon Freddy prima mee uit de voeten als zanger en gitarist. Bij hun laatste nummer, 'Cry, Cry, Cry' van Johnny Cash, kwam de warme donkere stem van Freddy helemaal goed tot zijn recht.

De afsluitende act was de Leeuwarder formatie 2COVER. Deze zeskoppige band speelt een breed repertoire uit de pop, soul, rock en reggae. Bekende nummers als \'Black Magic Woman’ en \'Ik ben nergens goed voor’ passeerden de revue. Zanger Pedro wist de nummers vlot aan te kondigen. Bij \'I shot the sheriff’ zat de sfeer er goed in en kwamen de voetjes van de vloer. Na een paar toegiften was de tweede SprinG een feit en kon de organisatie terug zien op een geslaagde, gevarieerde en sfeervolle zondagmiddag.

Het volgende open podium SprinG is op zondagmiddag 5 december met als thema 'Winter'. Er is nog ruimte in het programma. Wil je (weer) eens podiumervaring opdoen? Dan kan je je aanmelden via SprinGDeGroen@gmail.com. De organisatie neemt dan contact met je op voor meer informatie en bijzonderheden.