Houten kapschuur volledig uitgebrand in Hallum

zo 17 oktober 2021 19.12 uur

HALLUM - Een houten kapschuur is zondagavond volledig uitgebrand in Hallum. De schuur stond in een bosrijk gebied ten noorden van de Ljouwerterdyk (N357). De brand werd om 18.45 uur gemeld.

Brandweerlieden moesten vele tientallen meters door het bos lopen om de plek van de brand te bereiken. Er is daarom vrij snel opgeschaald zodat er extra personeel opgeroepen werd om de watervoorziening zeker te stellen.

Geblust

De brand ging korte tijd gepaard met enorme rookwolken boven het dorp. De brandweer wist de vuur te doven. Er bleef niets over van de schuur. Mogelijk is er sprake van brandstichting omdat de plek interessant zou kunnen zijn voor jeugd in het bosrijke gebied.

Verkeer omgeleid

Het verkeer werd tijdens de afhandeling van de brand en bluswerk omgeleid omdat er slangen over de Ljouwerterdyk lagen. De politie leidde het verkeer een klein stukje door het dorp Hallum. Er ontstond daarbij ook nog een klein aanrijdinkje.

FOTONIEUWS