Motorrijdster gewond na botsing met betonblok

zo 17 oktober 2021 17.19 uur

KOLLUMERPOMP - Een motorrijdster is zondagmiddag gewond geraakt bij een botsing met een betonblok in Kollumerpomp. De vrouw is per ambulance overgebracht naar het UMCG in Groningen.

Het ongeval vond omstreeks 16.25 uur plaats op de Foijingaweg. De vrouw reed in een groepje met andere motors en zag het betonblok over het hoofd. Ze kwam lelijk ten val. De politie en ambulance zijn daarna met spoed ter plaatse gekomen voor de eerste hulpverlening.

Het betonblok was een verkeersremmer die her en der op de weg staan zodat het verkeer niet zo snel over de Foijingaweg kan rijden.

