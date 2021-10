Auto's in botsing op Zuiderhogeweg

zo 17 oktober 2021 00.17 uur

DRACHTEN - Twee auto's kwamen zaterdagmiddag met elkaar in botsing op de Auto's in botsing op Zuiderhogeweg in Drachten. Het ongeval vond omstreeks 17.15 uur plaats en er raakte niemand gewond.

Bij de aanrijding botste een automobiilist op de auto die voor hem reed. Een berger is ter plaatse gekomen en heeft een beschadigde voertuig geborgen.