Zaterdag 23 Oktober feestelijke opening reisbureau The Travel Company Burgum

za 16 oktober 2021 11.11 uur

BURGUM - In Burgum is de eerste pilot store van The Travel Company gestart. De ondernemers en reisadviseurs Judith Roorda en Astrid Roorda runnen deze moderne beleefwinkel. Met de pilotstore willen Judith en Astrid vakantiegangers ontzorgen.

"Wanneer je zelf online een reis boekt, ben je al snel een hele avond aan het zoeken", aldus Judith. "Wij zitten er dagelijks in en weten dus precies waar je op moet letten."

"Onze reizen zijn niet duurder dan wat je op internet vindt. Maar je weet wel zeker dat alles goed geregeld is. Wij zijn dan ook aangesloten bij het ANVR, SGR en calamiteitenfonds."

Judith en Astrid hebben samen meer dan dertig jaar ervaring in de reiswereld. Hiervoor werkten ze als reisadviseurs bij D-reizen Burgum, in 2019 nog door Vakblad TravMagazine uitgeroepen tot beste reisbureau van Friesland. Na het faillissement van D-reizen moest de winkel helaas sluiten.

De reisadviseurs zijn blij dat ze nu klanten in hun eigen reisbureau kunnen adviseren over hun droomreis. "Je kunt bij ons terecht voor reizen van alle gerenommeerde reisorganisaties, luchtvaartmaatschappijen, verzekeringen en autohuur", zegt Astrid.

De eerste reacties op het nieuwe reisbureau zijn heel positief en is men blij dat er weer een reisbureau in de buurt zit. "Wij zien ook weer veel trouwe klanten uit de D-reizen-periode terugkomen in ons reisbureau, mensen willen weer op reis."

Op zaterdag 23 oktober is de feestelijke opening, waarbij iedereen van harte welkom is voor een hapje en een drankje.

The Travel Company Burgum | Schoolstraat 37, Burgum | 0511-792010 | travelcompany.nl/ontmoet-ons/burgum

FOTONIEUWS