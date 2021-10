Moties: neuzen zelfde kant op in raad Smallingerland

za 16 oktober 2021 09.42 uur

DRACHTEN - De bestuurders van Smallingerland luisteren niet altijd goed naar elkaar. Verzoeken van de gemeenteraad worden soms niet ingewilligd of uitgevoerd, terwijl dat wel zou moeten. Reden voor fractievoorzitter Klaas van Veelen om afgelopen week een motie in te dienen, waarin werd gevraagd om ingediende moties wel uit te voeren. In een lacherige sfeer schaarde de volledige gemeenteraad zich uiteindelijk achter het voorstel.

De motie kwam dinsdagavond na afloop van een lange vergadering van Het Debat, waarin een voorbeeld de noodzaak van de motie onderstreepte. Wethouder Felix van Beek liet zich tijdens een discussie ontglippen dat "een motie een motie is". Daarmee bedoelde hij te zeggen dat het college de wensen uit die motie niet per sé hoeft uit te voeren. Als de gemeenteraad een amendement met eenzelfde voorstel aanneemt, dan zou dat naar zijn idee wel moeten.

De gemeenteraad denkt er anders over. "Op dit moment is er ruis op de lijn", oordeelde Van Veelen., "Als we in die sfeer terechtkomen, dan zitten we op een verkeerd spoor. Te vaak worden moties niet of te laat uitgevoerd", aldus de fractievoorzitter van de ChristenUnie.

Uit een overzicht van burgemeester Jan Rijpstra bleek dat 2020 in dat opzicht een rampjaar was, maar dat dit jaar alle moties keurig zijn opgepakt en waar nodig ook al uitgevoerd. "Een motie is een raadsbesluit en het college moet die altijd uitvoeren. Als het niet lukt, dan moet u de gemeenteraad informeren", zo vatte Van Veelen samen.

Formeel was de motie overbodig, aldus burgemeester Rijpstra, maar de voltallige raad stemde toch voor. "Gebruik moties met mate. U als raad blijft zelf verantwoordelijk voor de uitvoering ervan."