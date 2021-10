Beleefmiddag laat unieke BÃ»tefjild vanaf water zien

Beleefmiddag laat unieke Bûtefjild vanaf water zien

za 16 oktober 2021 09.36 uur

FEANWâLDEN - In een elektrische sloep, een kano of op een SUP verkenden inwoners van Fryslân vrijdag het Bûtefjild, een prachtig gebied tussen Ryptsjerk en Feanwâlden. De afgelopen jaren werkten gemeente Dantumadiel en Tytsjerksteradiel hard om het gebied aantrekkelijker te maken voor waterrecreanten, fietsers en wandelaars. Gedeputeerde Avine Fokkens, burgemeester Klaas Agricola en wethouder Tytsy Willemsma gingen de inwoners voor, tijdens een beleeftocht door het natuurgebied.

"De afgelopen tijd is er veel gebeurd om het Bûtefjild nog aantrekkelijker en toegankelijker te maken. Het is een prachtig natuurgebied en de elektrische vaarroute is een aanwinst voor de omgeving. Je beleeft het gebied op zijn best: stil, rustig en schoon", aldus burgemeester Klaas Agricola. Agricola: "We zijn blij dat al zoveel mensen er gebruik van maken. We hopen dat dat in de toekomst alleen nog maar meer wordt en dat de ondernemers optimaal gebruik maken van het gebied."

Beleefmiddag

Het Bûtefjild verspreidt zich over gemeente Dantumadiel en gemeente Tytsjerksteradiel. De gemeenten organiseerden samen een beleefmiddag om de omgeving het gebied te laten beleven. Veel mensen maakten dankbaar gebruik van het aanbod aan kano's, SUP's en bootjes. Wethouder Tytsy Willemsma: "Het Bûtefjild is een uniek natuurgebied, met kleine beschutte wateren, rietkragen en verrassende plekjes. Naast dat je hier prachtig kunt varen, is het ook heerlijk om te wandelen of te fietsen door het gebied."

Het Butefjild

De afgelopen jaren werd er hard gewerkt om het Bûtefjild nog aantrekkelijker te maken voor waterrecreanten, fietsers en wandelaars. In 2017 werd de electric-only vaarroute geopend. Samen met provincie Fryslân, Marrekrite, it Fryske Gea en Staatsbosbeheer werden daarna de puntjes op de i gezet: zo werd de bediening van de sluizen elektrisch gemaakt en kwamen er nieuwe steigers en bewegwijzering.

Skûltsjes

Het Bûtefjild is nog niet helemaal klaar. Het komende jaar worden er \'skûltsjes’ geplaatst in het gebied. Dit zijn plekken waar mensen kunnen uitrusten op een bankje en tegelijkertijd meer te weten komen over het bijzondere gebied.

Kijk voor meer informatie op www.dantumadiel.frl/butefjild