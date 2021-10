Koolmonoxide-lekkage in woning in Gorredijk

za 16 oktober 2021 09.30 uur

GORREDIJK - De brandweer rukte zaterdag om 8.21 uur uit voor een koolmonoxide 'lekkage' in een woning aan de Formanjestrjitte in Gorredijk. In een huis was de CO-melder afgegaan.

Na een meting van de brandweer werd duidelijk dat er een gevaarlijke situatie was ontstaan. Een meting van 400 co werd gedaan. Bij de buren werd er 39 co gemeten.

De brandweer heeft het probleem opgelost en de woning geventileerd. De oorzaak van de uitstoot was het ontbreken van een afvoerpijp bij de CV installatie. Deze zorgde ervoor dat de woning gevuld werd met koolmonoxide.

"Het is een wonder dat er geen doden zijn gevallen" was het commentaar van een buurtbewoner.