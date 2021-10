Mishandeling bij carillon: politie zoekt getuigen

za 16 oktober 2021 09.14 uur

DRACHTEN - De politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling in de omgeving van het carillon in het centrum van Drachten. Deze vond omstreeks 1.30 uur plaats, in de nacht van vrijdag op zaterdag van 9 oktober.

Het slachtoffer heeft meerdere klappen en schoppen van één of meerdere personen ontvangen. Het slachtoffer liep daarbij letsel op aan het gezicht. De politie roept getuigen op om zich te melden.