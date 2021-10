Man (38) zette 15-jarig meisje aan tot prostitutie: eis 30 maanden cel

vr 15 oktober 2021 15.15 uur

LEEUWARDEN - In een grooming-zaak is vrijdag tegen een inwoner van Alkmaar (38) dertig maanden cel geëist waarvan tien voorwaardelijk: de man heeft een 15-jarig meisje uit Drachten aangezet tot prostitutie. De Alkmaarder had zich voorgedaan als de 21-jarige Ilona en via Facebook contact gezocht met het meisje. Hij had via Facebook, Snapchat en Whatsapp meerdere minderjarige meisjes benaderd. Hij zou contact hebben met meer dan duizend 'vrienden’, meest minderjarige meisjes.

Logboek bijgehouden

Van al die contacten hield hij nauwgezet een logboek bij zodat hij op elk gewenst moment het gesprek kon voortzetten met een meisje. De man kreeg van veel meisjes erotische foto's. "Deze meisjes zijn online gebruikt en uitgebuit voor eigen plezier", aldus de officier van justitie. Door toedoen van deze verdachte belandde het 15-jarig meisje uit Drachten in de prostitutie.

Zeggen dat ze minderjarig was

Ook zij werd via Facebook benaderd en dacht dat ze met de 21-jarige Ilona te maken had. De Alkmaarder haalde het meisje over om ook iets in de prostitutie te doen. Hij maakte seksadvertenties voor haar en vertelde haar welke prijs ze aan de 'klanten’ moest vragen. Hij had ook verteld dat ze niet moest zeggen dat ze minderjarig was. Ilona deed het voorkomen alsof ze alles deed voor een fictieve figuur die door de verdachte was verzonnen.

Politie greep in

Het meisje heeft ook daadwerkelijk als prostituee gewerkt. De politie kreeg daar via een anonieme tip lucht van en greep in. Zeven mannen die seks met het meisje hebben gehad moesten in juli voor de rechter verschijnen. Ze kregen gevangenisstraffen – drie en zes maanden - en werkstraffen. Twee mannen uit Burgum en Hurdegaryp kregen celstraffen omdat omdat ze het meisje hadden aangezet tot prostitutie.

Naar seksdate gereden

De Burgumer (22) had seks met het meisje gehad en haar naar afspraakjes gereden. Hij kreeg achttien maanden cel waarvan acht voorwaardelijk. De Hurdegariper, ook 22, had het meisje eenmaal naar een seksdate gereden. Hij kreeg 79 dagen cel.

De Burgumer had seksadvertenties gemaakt – waarin het meisje werd omschreven als meerderjarig – en hij had meermaals seks met haar. Ook had hij naaktfoto’s van het meisje verspreid. De rechtbank doet over twee weken uitspraak in de zaak tegen de Alkmaarder.