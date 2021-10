Drachtster (34) opgepakt voor mishandeling bezorger

vr 15 oktober 2021 13.50 uur

DRACHTEN - Een 34-jarige man uit Drachten is donderdag door de politie opgepakt vanwege een mishandeling. Deze vond 's middags plaats op De Bolder in Drachten.

Een 63-jarige maaltijdbezorger uit Drachten werd rond het middaguur door de verdachte klem gereden op De Bolder. De man is daarna geschopt en geslagen. Het slachtoffer is gewond geraakt, maar hij hoefde niet naar het ziekenhuis. Hij deed aangifte bij de politie. De politie heeft de zaak in onderzoek.