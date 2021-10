Twintig aanmeldingen voor positie kinderburgemeester

vr 15 oktober 2021 13.20 uur

DOKKUM - De gemeente Noardeast-Fryslân krijgt een nieuwe kinderburgemeester. Twintig deelnemers meldden zich aan voor deze functie. De speciale verkiezing wordt georganiseerd op woensdag 3 november. De installatie van de kinderburgemeester vindt plaats tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 4 november.

In totaal 20 enthousiaste leerlingen uit Noardeast-Fryslân willen graag de nieuwe kinderburgemeester van de gemeente worden. Het gaat om leerlingen uit groep 7 van de diverse basisscholen. Uit de dorpen hebben zich 11 leerlingen aangemeld en uit de stad Dokkum zijn er 9 aanmeldingen gekomen.

Aanmeldingen en tussenronde

Omdat er zoveel aanmeldingen zijn, kan niet iedere kandidaat worden uitgenodigd voor de eindronde 'verkiezing kinderburgemeester". Daarom volgt er eerst een tussenronde. Aan de kandidaten is gevraagd een kort filmpje te maken over hun ideeën voor kinderen in hun dorp of stad.

De jury bestaat uit burgemeester Johannes Kramer, voormalig kinderburgemeester Marije Adema, raadsleden Fenny Reitsma-Hazelhoff (buddy), Manon van der Meij en Johan Talsma. Deze gaat de filmpjes bekijken en kiest 6 kandidaten uit die mee mogen doen aan de eindronde.

Verkiezing en installatie

Op woensdagmiddag 3 november om 15.30 uur is de eindronde in de raadszaal van het gemeentehuis te Kollum. Op donderdagavond 4 november om 19.00 uur benoemt de gemeenteraad de nieuwe kinderburgemeester in zijn bijeenkomst, It Beslút. De nieuwe kinderburgemeester wordt benoemd tot de zomer van 2023.

Wat ging er aan vooraf?

Alle basisscholen van de gemeente Noardeast-Fryslân hebben een speciaal lespakket ontvangen, met daarin o.a. aanmeldformulieren voor leerlingen, posters en lesmateriaal. Raadsleden zijn naar diverse scholen geweest om te vertellen over de gemeenteraad en het werk dat de raadsleden doen.

Wat doet de kinderburgemeester?

Hij of zij is aanwezig bij diverse evenementen, zoals bijvoorbeeld de intocht van Sinterklaas. Soms voert de kinderburgemeester ook \'burgemeesterlijke’ taken uit zoals een openingshandeling of een toespraakje. De kinderburgemeester vertegenwoordigt de gemeente Noardeast-Fryslân en dan met name de kinderen die in deze gemeente wonen. Een kinderburgemeester kan zich ook inzetten voor een bepaald doel of project.