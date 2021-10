Polsbandjes en terugkeer 'testen voor toegang' in Dokkum

vr 15 oktober 2021 13.16 uur

DOKKUM - Vanaf vrijdag 15 oktober 2021 is een bezoek aan de horeca in Dokkum op vrijdag en zaterdag mogelijk met een polsbandje als coronatoegangsbewijs. Dokkum volgt hiermee het voorbeeld van andere steden die hier al mee werken en het past binnen de mogelijkheid die het ministerie hiervoor gegeven heeft.

Bezoekers van de horeca hoeven hierdoor maar één keer per dag hun QR-code te laten scannen en hun legitimatiebewijs laten zien. Bovendien maakt deze opzet het voor horeca makkelijker om te controleren wie er een coronatoegangsbewijs heeft.

Checkpoint en uitgifte op de Markt

Horecabezoekers die een polsbandje willen, moeten hun coronatoegangsbewijs (CTB) en een identiteitsbewijs laten zien. Dat kan bij een speciaal ingericht 'checkpoint’ op de Markt in Dokkum.

Na de controle daar krijgen de bezoekers een bandje. De polsbandjes zijn alleen op de dag van uitgifte geldig en hebben elke dag een andere kleur. Het controlepunt is de komende weken op vrijdag geopend tussen 14.00 en 23.00 uur en op zaterdag tussen 11.00 en 23.00 uur.

Deelnemende horeca is te herkennen aan een sticker

Aan een sticker op het raam valt op te maken dat de horecagelegenheid meedoet met de polsbandjes. Het blijft ook gewoon mogelijk om het coronatoegangsbewijs in combinatie met het ID-bewijs te laten scannen voor een bezoek aan een horecagelegenheid.

'Testen voor toegang' terug in Dokkum

Vanaf vrijdagmiddag 15 oktober is er ook weer een 'testen voor toegang' mogelijkheid in Dokkum. Met uitzondering van de eerste 10 dagen van oktober, moesten inwoners van deze regio tot nu toe naar Leeuwarden of Drachten reizen voor 'testen voor toegang’. Burgemeester Kramer is blij dat dit weer in Dokkum kan. "Wy fûnen it ferfelend dat minsken sa'n ein reizgje moasten foar teste foar tagong. Dêrom hawwe wy sjoen nei de mooglikheden tichter by hûs. Wy binne hiel bliid dat wy in oplossing fûn hawwe foar ús ynwenners."

De gemeente Noardeast-Fryslân heeft daarom besloten om een kleinschalige testlocatie mogelijk te maken. Deze testlocatie is gecombineerd met het uitgiftepunt van de coronapolsbandjes en bevindt zich dus eveneens aan de Markt in Dokkum. Inwoners kunnen zich hier gratis laten testen voor toegang. Daarvoor kunnen zij een afspraak maken via de website testenvoortoegang.org.

De Dokkumer testlocatie is vooralsnog alleen open op vrijdag en zaterdag. Afhankelijk van de testbehoefte wordt gekeken of er op andere dagen van de week ook testen kunnen worden afgenomen.