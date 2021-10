Dode (89) bij flatbrand in Drachten

do 14 oktober 2021 17.08 uur

DRACHTEN - Bij de flatbrand aan de Berglaan in Drachten is donderdagmiddag een 89-jarige man uit Drachten om het leven gekomen. De brandweer trof het lichaam pas later aan omdat het appartement eerst nog te warm was om binnen te treden. Na het blussen werd het slachtoffer aangetroffen.

Twee gewonden

Verder zijn er twee personen gewond geraakt bij de brand. Eén is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Door onbekende oorzaak brak er donderdag brand uit in het appartement. De felle brand heeft het gebouw deels verwoest. De woning is gestut om mogelijke instorting te voorkomen. De forensische opsporing van de politie is ter plaatse gekomen om onderzoek te doen naar de toedracht van de brand.

Klik hier voor meer informatie over de brand

FOTONIEUWS