Uitslaande brand in flat in Drachten

do 14 oktober 2021 15.50 uur

DRACHTEN - In een woning in het appartementencomplex Berchgreide aan de Berglaan in Drachten brak donderdag brand uit. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen uit de ramen van de woning op de bovenste verdieping.

De eerste brandweerploeg werd om 15.39 uur gealarmeerd en heel snel werd er opgeschaald waardoor er meerdere eenheden ter plaatse zijn gekomen. Ook de politie, de traumahelikopter en twee ambulances zijn ter plaatse gekomen voor de eerste hulpverlening. Later kwamen nog twee ambulances ter plaatse.

Ontruiming

De politie en brandweer hebben de gehele flat ontruimd. Zo'n 50 bewoners van 35 woningen zijn opgevangen in een gebouw van Aangenaam Notarissen nabij de door brand getroffen flat. Mensen die slecht ter been waren, werden geholpen. Naast zorgpersoneel werd na 16.00 uur ook het Rode Kruis opgeroepen om te komen helpen.

Brand meester

Omstreeks 16.00 uur leek erop dat de brand grotendeels gedoofd was. De brandweer heeft een 'binnenaanval' uitgevoerd om de brand te blussen. Vanaf buiten is het appartement benaderd met een hoogwerker.

Bij de brand is één persoon om het leven gekomen. Klik hier voor meer info.

