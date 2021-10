Tot vijf jaar cel voor productie crystal meth in drugslab Wânswert

do 14 oktober 2021 14.40 uur

LEEUWARDEN - Vier mannen die betrokken zijn geweest bij de productie van crystal meth in drugslabs in Wânswert en het Groningse Lucaswolde zijn donderdag veroordeeld tot gevangenisstraffen van 1 tot 5 jaar.

Deel van de feiten niet bewezen

De straffen vielen lager uit dan wat het Openbaar Ministerie (OM) vier weken geleden had geëist omdat de rechtbank een deel van wat de verdachten werd verweten, zoals het lozen van drugsafval, niet bewezen achtte. De hoogste straf, vijf jaar cel, was voor een 64-jarige in Almere woonachtige Chinees. De man was een van de twee 'koks’ die zowel in Wânswert als in Lucaswolde verantwoordelijk was voor de productie van de crystal meth. Het OM had zeven jaar geëist.

Vrijspraak van betrokkenheid lab in Wânswert

De andere kok, een 48-jarige uit Amsterdam afkomstige Chinees, kreeg drie jaar cel. Ook hij kreeg een lagere straf dan de zeven jaar die het OM had geëist: de rechtbank sprak hem vrij van betrokkenheid bij het lab in Wânswert. In dat lab is DNA van de man aangetroffen op een gelaatsmasker, maar dat wil volgens de rechtbank nog niet zeggen dat hij in het drugslab actief is geweest. De verdachte had zelf gezegd dat hij bij het klussen in de boerderij een masker had gedragen.

Geholpen bij opbouwen van lab

De twee koks werden op 27 oktober aangehouden toen ze bezig waren crystal meth te maken in het lab in Lucaswolde. Het lab was ondergebracht in de schuur van een boerderij. De 55-jarige eigenaar van de boerderij werd veroordeeld tot drie jaar cel. Hij heeft geholpen bij het opbouwen van het lab, hij zou meedelen in de winst. De man heeft zich volgens de rechtbank niet beziggehouden met de productie van crystal meth. Hij moet 26.000 euro aan crimineel verdiend geld terugbetalen.

Koks naar lab vervoerd

Een 60-jarige inwoner van Amsterdam is wegens medeplichtigheid veroordeeld tot een jaar cel. De man heeft een paar keer spullen naar Lucaswolde gebracht, hij heeft bouwmaterialen gehaald en hij heeft de beide koks naar dat lab vervoerd. Verder heeft hij in het lab geklust. Hij moet hebben geweten dat er drugs werden gebrouwd in Lucaswolde, stelde de rechtbank.

“Zwarte geldstromen en ondermijning van de Nederlandse samenleving”

Bij de inval op 27 oktober trof de politie in het lab in Lucaswolde 3,5 kilo aan crystal meth aan en drie kilo methamfetamine-olie. In het lab in Wânswert lag voor ruim vier miljoen euro aan crystal meth, een zeer verslavende drug. “Na een keer gebruiken ben je verslaafd”, zei de officier van justitie tijdens de behandeling van de zaak.

Volgens de rechtbank hebben de verdachten bijgedragen aan een georganiseerde vorm van drugscriminaliteit 'die gepaard gaat met zwarte geldstromen en ondermijning van de Nederlandse samenleving'.