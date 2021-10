Glas in mooie gebouwen: de glaszetter in Amsterdam

do 14 oktober 2021 11.01 uur

DRACHTEN - Goed glas in mooie gebouwen: hoe werkt het om dat te laten plaatsen? Een goede glaszetter legt het je graag uit. Dus denk je aan dubbel glas, aan speciaal glas of gaat het om een monumentaal of ander mooi pand? Het plaatsen van glas vraagt extra aandacht, iets waar een glaszetter je uitstekend mee van dienst kan zijn. Wij zochten voor je uit hoe het werkt als de glaszetter daarmee aan de slag gaat.

Proces: hoe werkt glas plaatsen?

Het plaatsen van glas vraagt om een aantal stappen:

1. Opmeten

Een glaszetter zal allereerst de glasmaat en het kozijn opmeten. Het zijn belangrijke maten, die bepalen welk glas er nodig is en of er eventueel iets vermaakt moet worden.

Tip: wil je het kozijn laten aanpassen voor het nieuwe glas? Geef dat meteen aan. De glaszetter kan er rekening mee houden, zodat je verderop in het proces extra werkzaamheden en kosten voorkomt.

2. Verwijderen oude ruiten

Vervolgens zal de glaszetter het oude glas verwijderen. Het gaat om de oude ruiten, die bovendien afgevoerd moeten worden. Soms kunnen ze worden hergebruikt, afhankelijk van het type glas en de afmetingen daarvan. Met name bijzondere afmetingen zijn helaas niet zo goed geschikt voor hergebruik. Uiteraard is het wel mogelijk om dat glas te laten recyclen.

3. Schoonmaken: glaslatten en sponning

De glaszetter zal zich daarna richten op de glaslatten en de sponning. Het is belangrijk om die delen goed schoon te maken. Alleen op die manier lukt het om het nieuwe glas straks te plaatsen, zonder dat er kiertjes of andere kleine problemen ontstaan.

4. Nieuw glas en glaslatten plaatsen

De volgende stap bestaat uit het plaatsen van het nieuwe glas. Dat is een nauwkeurige klus, vooral als er sprake is van een bijzondere afmeting of een specifiek type glas. Daarnaast zal de glaszetter de nieuwe glaslatten plaatsen, om de ruit weer netjes af te werken en stevig te bevestigen.

5. Kitten en afwerken

Ten slotte zal de glaszetter het nieuwe glas weer netjes kitten en afwerken. Op die manier komt de nieuwe ruit er stevig in te zitten en weet je bijvoorbeeld zeker dat ook de isolatie goed geregeld is.

Bekijk online de mogelijkheden, waarmee je ontdekt hoe het werkt en wat daar de kosten van zijn. Zo kom je niet voor verrassingen te staan en weet je zeker dat je een goede keuze maakt. Dat geldt voor nieuwe ruiten in een monumentaal pand en als je zoekt naar bijvoorbeeld dubbel glas of een andere specifieke variant. Je kiest voor nieuw glas van de hoogste kwaliteit, waarmee je thuis of op kantoor weer jaren vooruit kunt.