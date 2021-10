Vrouw (23) ramt lantaarnpaal langs rechte weg

wo 13 oktober 2021 19.50 uur

DRACHTEN - Een automobiliste is woensdagavond tegen een lantaarnpaal gereden in Drachten. Het ongeval vond plaats op de Dwarswyk ter hoogte van de Wiekslag.

De 23-jarige vrouw uit Drachten had net boodschappen gedaan en reed naar huis. Door nog onbekende oorzaak botste ze op de lantaarnpaal. Ze kwam met de schrik vrij.



De gemeente is ter plaatse gekomen. Er stond namelijk nog stroom op de lantaarnpaal. Deze is er door de medewerker afgehaald.

